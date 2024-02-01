Шольц в предверии саммита призвал ЕС одобрить финансовую помощь Украине в 50 млрд евро

Перед началом специального саммита ЕС в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на достижении соглашения о финансовой помощи Украине в 50 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

"Я убежден, что сегодня речь идет о достижении решения 27", - заявил он.

При Шольц намекнул на Венгрию, которая до сих пор отказывалась от этой помощи.

"Если Европа видит себя как сообщество, в котором все друг за друга заступаются, а также помогают друг другу, то должно быть возможно достижение совместных решений, - заявил он.

По словам канцлера, он не верит в другие конструкции, если Венгрия продолжит отказываться от своего согласия.

Помощь Украине

Лидеры ЕС в декабре 2023 года согласились начать переговоры о вступлении с Украиной, но Венгрия наложила вето на предоставление Киеву помощи в размере 50 млрд евро.

Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Киеву.

Ранее Financal Times сообщала, что ЕС подготовил план экономических санкций против Будапешта, если он не согласится с оказанием поддержки Киеву. Цель - нанести вред экономике Венгрии и заставить ее снять вето.

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