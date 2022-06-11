UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шольц намерен в июне посетить Украину вместе с Макроном и Драги, - Bild

Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Украину уже в июне. Может состояться совместный визит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, правительственные круги Франции и Украины имеют конкретные планы поездок, которые предполагают, что лидеры трех стран приедут в Киев перед саммитом "Большой семерки, который пройдет 26-28 июня.

Bild отмечает, что Париж и Берлин уже некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев. При этом Макрон предлагал поездку только после парламентских выборов во Франции, которые пройдут 12 июня. И ему принадлежит идея взять в поездку итальянского премьера Драги.

Издание пишет, что Шольц, Макрон и Драги хотят своей поездкой показать знак европейского единства.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц с начала вторжения России ни разу не был в Украине, за что подвергался критике.

Источники CNN сообщали, что Макрон планирует визит в Киев, когда уже решится вопрос с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль МакронВизит в УкраинуОлаф Шольц