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Шольц має намір у червні відвідати Україну разом з Макроном і Драгі, - Bild

Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Україну вже в червні. Може відбутися спільний візит з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, урядові кола Франції та України мають конкретні плани поїздок, які припускають, що лідери трьох країн приїдуть до Києва перед самітом "Великої сімки, який пройде 26-28 червня.

Bild зазначає, що Париж і Берлін вже деякий час ведуть переговори про спільний візит до Києва. При цьому Макрон пропонував поїздку тільки після парламентських виборів у Франції, які пройдуть 12 червня. І йому належить ідея взяти в поїздку італійського прем'єра Драгі.

Видання пише, що Шольц, Макрон і Драгі хочуть своєю поїздкою показати знак європейської єдності.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні, за що піддавався критиці.

Джерела CNN повідомляли, що Макрон планує візит до Києва, коли вже вирішиться питання з наданням Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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Еммануель МакронВізит в УкраїнуОлаф Шольц