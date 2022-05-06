ru ua
Пт, 06 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шольц не сподівається на швидке завершення війни в Україні

Новость на русском →
Берлін, П'ятниця 06 травня 2022 02:14
Шольц не сподівається на швидке завершення війни в Україні Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Німеччини заявив, що Росія не досягла в Україні поставлених цілей. Кремль демонструє готовність і далі руйнувати сусідню країну, тому сподіватися на швидке завершення війни не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Шольца з чеським колегою Петром Фіалою.

Він нагадав, що Київ попросив деякі держави стати гарантами майбутнього світу і додав, що це теж питання, про яке "ми дуже конкретно говоримо з Україною".

"Використання військ і техніки, що демонструється Росією, не дає надії на те, що це все закінчиться найближчим часом. Тому так важливо, щоб ми всі разом наполягали на тому, щоб зараз гармати мовчали, щоб Росія вивела свої війська. І щоб між Україною і Росією було досягнуто рішення шляхом переговорів", - заявив Шольц.

Своєю чергою Петро Фіала сказав, що його велике бажання, щоб Чехія під час головування в Раді ЄС у другому півріччі цього року могла провести саміт про післявоєнне оновлення України, коли жахлива війна закінчиться.

"Звичайно, щоб це бажання збулося, потрібно, щоб війна і бойові дії закінчилися, але, на жаль, це все ще нереально", - визнав політик.

Він підкреслив, що Росія щодня робить неймовірні жахи.

"Навіть ті, хто боявся агресивних дій Росії, ніколи не уявляли, що такі військові злочини можуть статися", - сказав Фіала.

Раніше ми повідомляли, що Шольц закликав Путіна припинити війну в Україні і вивести війська.

Також ми писали, що Шольц назвав умову для зняття з Росії санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия
NEWS
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня