Шольц не сподівається на швидке завершення війни в Україні

Канцлер Німеччини заявив, що Росія не досягла в Україні поставлених цілей. Кремль демонструє готовність і далі руйнувати сусідню країну, тому сподіватися на швидке завершення війни не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Шольца з чеським колегою Петром Фіалою.

Він нагадав, що Київ попросив деякі держави стати гарантами майбутнього світу і додав, що це теж питання, про яке "ми дуже конкретно говоримо з Україною".

"Використання військ і техніки, що демонструється Росією, не дає надії на те, що це все закінчиться найближчим часом. Тому так важливо, щоб ми всі разом наполягали на тому, щоб зараз гармати мовчали, щоб Росія вивела свої війська. І щоб між Україною і Росією було досягнуто рішення шляхом переговорів", - заявив Шольц.

Своєю чергою Петро Фіала сказав, що його велике бажання, щоб Чехія під час головування в Раді ЄС у другому півріччі цього року могла провести саміт про післявоєнне оновлення України, коли жахлива війна закінчиться.

"Звичайно, щоб це бажання збулося, потрібно, щоб війна і бойові дії закінчилися, але, на жаль, це все ще нереально", - визнав політик.

Він підкреслив, що Росія щодня робить неймовірні жахи.

"Навіть ті, хто боявся агресивних дій Росії, ніколи не уявляли, що такі військові злочини можуть статися", - сказав Фіала.