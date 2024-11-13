Шольц має намір подати заявку на вотум довіри уряду 11 грудня

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що 11 грудня подасть заявку на вотум довіри своєму уряду. Голосування з цього питання заплановано на 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У зверненні до депутатів Бундестагу Шольц закликав їх до спільної роботи на благо країни аж до виборів, наголосивши, що його уряд має намір продовжувати свою діяльність, попри втрату парламентської більшості після виходу з коаліції Вільної демократичної партії (ВДП).

Результат голосування, за його словами, стане важливим етапом підготовки до виборів у Німеччині, запланованих на 23 лютого.

Дострокові вибори у Німеччині

Після розпаду коаліції канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про готовність поставити питання довірі своєму уряду на голосування в Бундестазі.

Докладніше про причини майбутніх дострокових виборів у Німеччині та їх можливі наслідки для України читайте у матеріалі РБК-Україна.

Видання Politico повідомляло, що дострокові вибори у Німеччині відбудуться 23 лютого 2025 року.

При цьому видання зазначало, що дата позачергових виборів у Німеччині стала компромісом між лівоцентристським канцлером Олафом Шольцем та лідером консерваторів Фрідріхом Мерцем.

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