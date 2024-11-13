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Шольц має намір подати заявку на вотум довіри уряду 11 грудня

Середа 13 листопада 2024 15:15
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Шольц має намір подати заявку на вотум довіри уряду 11 грудня Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що 11 грудня подасть заявку на вотум довіри своєму уряду. Голосування з цього питання заплановано на 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Результат голосування, за його словами, стане важливим етапом підготовки до виборів у Німеччині, запланованих на 23 лютого.

У зверненні до депутатів Бундестагу Шольц закликав їх до спільної роботи на благо країни аж до виборів, наголосивши, що його уряд має намір продовжувати свою діяльність, попри втрату парламентської більшості після виходу з коаліції Вільної демократичної партії (ВДП).

"Давайте, заради блага країни працювати разом до нових виборів", - заявив Шольц.

Дострокові вибори у Німеччині

Після розпаду коаліції канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про готовність поставити питання довірі своєму уряду на голосування в Бундестазі.

Докладніше про причини майбутніх дострокових виборів у Німеччині та їх можливі наслідки для України читайте у матеріалі РБК-Україна.

Видання Politico повідомляло, що дострокові вибори у Німеччині відбудуться 23 лютого 2025 року.

При цьому видання зазначало, що дата позачергових виборів у Німеччині стала компромісом між лівоцентристським канцлером Олафом Шольцем та лідером консерваторів Фрідріхом Мерцем.

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Олаф Шольц
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