ua en ru
Ср, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шольц намерен подать заявку на вотум доверия правительству 11 декабря

Среда 13 ноября 2024 15:15
UA EN RU
Шольц намерен подать заявку на вотум доверия правительству 11 декабря Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что 11 декабря подаст заявку на вотум доверия своему правительству. Голосование по этому вопросу намечено на 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Результат голосования, по его словам, станет важным этапом подготовки к выборам в Германии, запланированным на 23 февраля.

В обращении к депутатам Бундестага Шольц призвал их к совместной работе на благо страны вплоть до выборов, подчеркнув, что его правительство намерено продолжать свою деятельность, несмотря на потерю парламентского большинства после выхода из коалиции Свободной демократической партии (СвДП).

"Давайте, ради блага страны, работать вместе до новых выборов", - заявил Шольц.

Досрочные выборы в Германии

После распада коалиции канцлер Германии Олаф Шольц объявил о готовности поставить вопрос о доверии своему правительству на голосование в Бундестаге. Оппозиционные партии рассматривают возможность создания коалиции с партией Шольца, однако без его непосредственного участия.

Подробнее о причинах предстоящих досрочных выборов в Германии и их возможных последствиях для Украины читайте в материале РБК-Украина.

Издание Politico сообщало, что досрочные выборы в Германии состоятся 23 февраля 2025 года.

При этом издание отмечало, дата внеочередных выборов в Германии стала компромиссом между левоцентристским канцлером Олафом Шольцем и лидером консерваторов Фридрихом Мерцем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц
NEWS
"Всегда открыты к сотрудничеству". Умеров обратился к бизнесу по бронированию
"Всегда открыты к сотрудничеству". Умеров обратился к бизнесу по бронированию
DAILY
Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа