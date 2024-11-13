Шольц намерен подать заявку на вотум доверия правительству 11 декабря

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что 11 декабря подаст заявку на вотум доверия своему правительству. Голосование по этому вопросу намечено на 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В обращении к депутатам Бундестага Шольц призвал их к совместной работе на благо страны вплоть до выборов, подчеркнув, что его правительство намерено продолжать свою деятельность, несмотря на потерю парламентского большинства после выхода из коалиции Свободной демократической партии (СвДП).

Результат голосования, по его словам, станет важным этапом подготовки к выборам в Германии, запланированным на 23 февраля.

Досрочные выборы в Германии

После распада коалиции канцлер Германии Олаф Шольц объявил о готовности поставить вопрос о доверии своему правительству на голосование в Бундестаге. Оппозиционные партии рассматривают возможность создания коалиции с партией Шольца, однако без его непосредственного участия.

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Издание Politico сообщало, что досрочные выборы в Германии состоятся 23 февраля 2025 года.

При этом издание отмечало, дата внеочередных выборов в Германии стала компромиссом между левоцентристским канцлером Олафом Шольцем и лидером консерваторов Фридрихом Мерцем.

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