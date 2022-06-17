Шольц об итогах визита в Киев: мир на условиях Путина невозможен

Он назвал "иллюзией Путина" ожидания Кремля, что России удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться перемен с течением времени.

Необходимо добиться, чтобы Россия отказалась от плана "захватить часть Украины с помощью жестокого насилия" и от своей "империалистической концепции изменения границ стран", заявил Шольц.

Телеведущая указала, что президент Франции Эмманюэль Макрон в своей речи во время визита в Киев говорил о поддержке Киева вплоть до победы Украины, в то время как Шольц заявил о "невозможности навязанного Россией мира". Канцлер в ответ назвал возможность такого мира "иллюзией Путина", который считает, что "сможет захватить земли и дождаться, когда времена поменяются".

"Это иллюзия, и я Путину это говорил. К примеру, санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Это условия мира будут решать жители, парламент, президент Украины", - сказал Шольц.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг, 16 июня впервые с начала войны посетили Киев.

Во время визит лидеры посетили Ирпень.

Более детально о визите европейских политиков в Украину можно узнать в материале РБК-Украина.