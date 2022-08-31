ua ru
Ср, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шольц исключил выход Германии из "альянса" партнеров Украины

Новина українською →
Берлин, Среда 31 августа 2022 02:34
Шольц исключил выход Германии из "альянса" партнеров Украины Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции Запада против РФ эффективны и правильны, и что единый ответ Европы на войну смог удивить президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magdeburger Volksstimme.

Шольц отметил, что санкционные меры являются важным средством давления на Россию с тем, чтобы прекратить войну.

"Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России. Для меня о выходе Германии из западного альянса сторонников Украины не может быть и речи", - рассказал Шольц.

По его словам, сильный и единый ответ Европы» на эту войну "удивил Путина". Шольц считает, что Путин не ожидал этого.

Напомним, Олаф Шольц заявил, что поддерживает расширение Европейского союза за счет включения Украины, Молдовы и Грузии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц
NEWS
Чтобы деоккупация произошла быстрее. Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой
Чтобы деоккупация произошла быстрее. Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой
DAILY
"Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне
Роман Чернышевкорреспондент "Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне