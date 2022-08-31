Шольц исключил выход Германии из "альянса" партнеров Украины

Шольц отметил, что санкционные меры являются важным средством давления на Россию с тем, чтобы прекратить войну.

"Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России. Для меня о выходе Германии из западного альянса сторонников Украины не может быть и речи", - рассказал Шольц.

По его словам, сильный и единый ответ Европы» на эту войну "удивил Путина". Шольц считает, что Путин не ожидал этого.

Напомним, Олаф Шольц заявил, что поддерживает расширение Европейского союза за счет включения Украины, Молдовы и Грузии.

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