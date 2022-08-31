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Шольц виключив вихід Німеччини з "альянсу" партнерів України

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Берлін, Середа 31 серпня 2022 02:34
Шольц виключив вихід Німеччини з "альянсу" партнерів України Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що санкції Заходу проти РФ ефективні і правильні, і що єдина відповідь Європи на війну зміг здивувати президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magdeburger Volksstimme.

Шольц зазначив, що санкційні заходи є важливим засобом тиску на Росію з тим, щоб припинити війну.

"Країна відрізана від світового технологічного прогресу. Чим довше це триватиме, тим більший збиток буде завдано Росії. Для мене про вихід Німеччини із західного альянсу прихильників України не може бути й мови", - розповів Шольц.

За його словами, сильна і єдина відповідь Європи "на цю війну "здивувала Путіна". Шольц вважає, що Путін не очікував цього.

Нагадавши, Олаф Шольц заявив, що підтримує розширення Європейського Союзу за рахунок включення України, Молдови та Грузії.

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Олаф Шольц
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