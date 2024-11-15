Шольц і Путін сьогодні планують провести першу за два роки телефонну розмову, - Bloomberg

Україна готується до третьої зими в умовах війни, зі зруйнованою енергетичною інфраструктурою і зростаючою невизначеністю в підтримці західних союзників. Німеччина, другий за величиною партнер України після США, вже пообіцяла виділити мільярди євро як допомогу.

Тим часом, європейські лідери занепокоєні майбутніми політичними змінами в США. Дональд Трамп, який претендує на повернення в Білий дім, заявляв про намір домагатися швидкої угоди між Києвом і Москвою, що, на думку європейських чиновників, може закріпити російські територіальні завоювання.

Останніми місяцями адміністрація Байдена посилює підтримку України. Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Брюссель з метою запевнити союзників по НАТО і ЄС у намірі США прискорити постачання зброї, боєприпасів та інших ресурсів. Ці зусилля фінансуються з раніше затвердженого Конгресом пакета допомоги обсягом 61 мільярд доларів.

"Кожен долар, наявний у нашому розпорядженні, буде використаний максимально швидко", - наголосив Блінкен.

Європейські лідери також закликають США посилити санкції проти Росії і припинити постачання технологій, які Москва використовує для виробництва зброї.