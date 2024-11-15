Шольц і Путін сьогодні планують провести першу за два роки телефонну розмову, - Bloomberg

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і російський диктатор Володимир Путін мають намір провести телефонну розмову в п'ятницю. Цей дзвінок стане першим прямим контактом лідерів за майже два роки і відбудеться в критичний для України момент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Україна готується до третьої зими в умовах війни, зі зруйнованою енергетичною інфраструктурою і зростаючою невизначеністю в підтримці західних союзників. Німеччина, другий за величиною партнер України після США, вже пообіцяла виділити мільярди євро як допомогу.
Тим часом, європейські лідери занепокоєні майбутніми політичними змінами в США. Дональд Трамп, який претендує на повернення в Білий дім, заявляв про намір домагатися швидкої угоди між Києвом і Москвою, що, на думку європейських чиновників, може закріпити російські територіальні завоювання.
Останніми місяцями адміністрація Байдена посилює підтримку України. Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Брюссель з метою запевнити союзників по НАТО і ЄС у намірі США прискорити постачання зброї, боєприпасів та інших ресурсів. Ці зусилля фінансуються з раніше затвердженого Конгресом пакета допомоги обсягом 61 мільярд доларів.
"Кожен долар, наявний у нашому розпорядженні, буде використаний максимально швидко", - наголосив Блінкен.
Європейські лідери також закликають США посилити санкції проти Росії і припинити постачання технологій, які Москва використовує для виробництва зброї.
Остання телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцем і російським диктатором Володимиром Путіним відбулася в грудні 2022 року. Відтоді прямі контакти Путіна з іншими західними лідерами також припинилися. Джо Байден і Еммануель Макрон востаннє спілкувалися з російським лідером того ж року.
Представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт раніше заявляв, що канцлерка готова відновити діалог із Путіним, якщо вважатиме, що це може призвести до конкретних результатів.
Раніше Шольц заявив, що планує поновити переговори з російським диктатором.
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