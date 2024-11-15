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Шольц и Путин сегодня планируют провести первый за два года телефонный разговор, - Bloomberg

Фото: Олаф Шольц и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц и российский диктатор Владимир Путин намерены провести телефонный разговор в пятницу. Этот звонок станет первым прямым контактом лидеров за почти два года и пройдет в критический для Украины момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Украина готовится к третьей зиме в условиях войны, с разрушенной энергетической инфраструктурой и растущей неопределенностью в поддержке западных союзников. Германия, второй по величине партнер Украины после США, уже пообещала выделить миллиарды евро в качестве помощи.

Между тем, европейские лидеры обеспокоены предстоящими политическими изменениями в США. Дональд Трамп, претендующий на возвращение в Белый дом, заявлял о намерении добиваться быстрого соглашения между Киевом и Москвой, что, по мнению европейских чиновников, может закрепить российские территориальные завоевания.

В последние месяцы администрация Байдена усиливает поддержку Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Брюссель с целью заверить союзников по НАТО и ЕС в намерении США ускорить поставки оружия, боеприпасов и других ресурсов. Эти усилия финансируются из ранее утвержденного Конгрессом пакета помощи объемом 61 миллиард долларов.

"Каждый доллар, имеющийся в нашем распоряжении, будет использован максимально быстро", - подчеркнул Блинкен.

Европейские лидеры также призывают США ужесточить санкции против России и пресечь поставки технологий, которые Москва использует для производства оружия.

Переговоры Шольца с Путиным

Последний телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским диктатором Владимиром Путиным состоялся в декабре 2022 года. С того времени прямые контакты Путина с другими западными лидерами также прекратились. Джо Байден и Эммануэль Макрон последний раз общались с российским лидером в том же году.

Представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт ранее заявлял, что канцлер готов возобновить диалог с Путиным, если посчитает, что это может привести к конкретным результатам.

Ранее Шольц заявил, что планирует возобновить переговоры с российским диктатором.

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Олаф ШольцВойна России против Украины