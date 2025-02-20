Шольц і Мерц провели останні дебати перед виборами: головні заяви

Напередодні виборів до Бундестагу, канцлер Німеччини Олаф Шольц від СДПН і його опонент на посаду від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, провели останні теледебати. Під час заходу було порушено питання щодо ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) і проблеми імміграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
Зазначимо, що дебати було організовано телеканалом Welt і газетою Bild. Відомо, що під час дискусії Шольц торкнувся теми голосування ХДС/ХСС з АдН у Бундестазі з міграційної політики, зазначивши, наскільки має бути сильною його партія.
"СДПН повинна стати настільки сильною, щоб я міг не тільки очолити уряд, а й запобігти будь-якому можливому співробітництву між ХДС і АдН у будь-якій формі", - сказав він.
Однак Мерц вказав на останні три роки, протягом яких АдН подвоїла своє значення в опитуваннях.
"Коаліційний уряд забезпечив цій партії таку сильну позицію завдяки невирішеній міграційній проблемі та жалюгідній економічній політиці", - сказав він.
Також Мерц вкотре заявив, що з АдН не буде жодної співпраці.
"Ця партія виступає проти всього, що моя партія побудувала в історії Федеративної Республіки", - сказав він.
Мерц вважає, що Данія значною мірою вирішила проблему міграції завдяки дуже жорсткій політиці.
Шольц пояснює, що поліція повинна розпізнавати таких злочинців раніше. Канцлер також заявив, що винні мають бути суворо покарані. Мерц зі свого боку сказав таке: - "Ми частково відповідальні за те, що пішло не так з 2015 року". Звертаючись до Шольца, він запитав, куди поділися депортації "у великих масштабах", які канцлер обіцяв в інтерв'ю рік тому.
Шольц тим часом закликав до більшої кількості депортацій і похвалив зусилля свого уряду. Він підкреслив, що торік на 100 000 осіб менше подали заяви про надання притулку.
"Ми повинні досягти подальшого прогресу з поверненням і депортацією", - сказав він.
Мерц заявив, що "Міграція та економічний поворот" є умовою для коаліції.
"Незалежно від того, хто сформує наступний федеральний уряд і яким буде його склад, ми повинні вирішити дві основні проблеми в цій країні протягом наступних чотирьох років. Це міграція і це економіка", - сказав він.
Відомо, що план Мерца з п'яти пунктів передбачає висилку мігрантів без дійсних документів на в'їзд.
Нагадаємо, що Мерц не проти постачання крилатих ракет Taurus Україні, але він хоче, щоб це рішення було погоджено з іншими країнами. За його словами, партнери повинні дійти згоди для координації зусиль. Також він висловився щодо членства України в НАТО.
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