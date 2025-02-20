Шольц і Мерц провели останні дебати перед виборами: головні заяви

Напередодні виборів до Бундестагу, канцлер Німеччини Олаф Шольц від СДПН і його опонент на посаду від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, провели останні теледебати. Під час заходу було порушено питання щодо ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) і проблеми імміграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Про що говорили кандидати в канцлери

Зазначимо, що дебати було організовано телеканалом Welt і газетою Bild. Відомо, що під час дискусії Шольц торкнувся теми голосування ХДС/ХСС з АдН у Бундестазі з міграційної політики, зазначивши, наскільки має бути сильною його партія.

"СДПН повинна стати настільки сильною, щоб я міг не тільки очолити уряд, а й запобігти будь-якому можливому співробітництву між ХДС і АдН у будь-якій формі", - сказав він.

Однак Мерц вказав на останні три роки, протягом яких АдН подвоїла своє значення в опитуваннях.

"Коаліційний уряд забезпечив цій партії таку сильну позицію завдяки невирішеній міграційній проблемі та жалюгідній економічній політиці", - сказав він.

Також Мерц вкотре заявив, що з АдН не буде жодної співпраці.

"Ця партія виступає проти всього, що моя партія побудувала в історії Федеративної Республіки", - сказав він.

Мерц вважає, що Данія значною мірою вирішила проблему міграції завдяки дуже жорсткій політиці.

Що кандидати в канцлери хочуть зробити, щоб запобігти нападам з боку мігрантів

Шольц пояснює, що поліція повинна розпізнавати таких злочинців раніше. Канцлер також заявив, що винні мають бути суворо покарані. Мерц зі свого боку сказав таке: - "Ми частково відповідальні за те, що пішло не так з 2015 року". Звертаючись до Шольца, він запитав, куди поділися депортації "у великих масштабах", які канцлер обіцяв в інтерв'ю рік тому.

Шольц тим часом закликав до більшої кількості депортацій і похвалив зусилля свого уряду. Він підкреслив, що торік на 100 000 осіб менше подали заяви про надання притулку.

"Ми повинні досягти подальшого прогресу з поверненням і депортацією", - сказав він.

Мерц заявив, що "Міграція та економічний поворот" є умовою для коаліції.

"Незалежно від того, хто сформує наступний федеральний уряд і яким буде його склад, ми повинні вирішити дві основні проблеми в цій країні протягом наступних чотирьох років. Це міграція і це економіка", - сказав він.

Відомо, що план Мерца з п'яти пунктів передбачає висилку мігрантів без дійсних документів на в'їзд.