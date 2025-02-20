Шольц и Мерц провели последние дебаты перед выборами: главные заявления
Накануне выборов в Бундестаг, канцлер Германии Олаф Шольц от СДПГ и его оппонент на должность от ХДС/ХСС Фридрих Мерц, провели последние теледебаты. В ходе мероприятия были затронуты вопросы по ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и проблемы иммиграции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
О чем говорили кандидаты в канцлеры
Отметим, что банные дебаты были организованы телеканалом Welt и и газетой Bild. Известно, что в ходе дискуссии Шольц затронул тему голосования ХДС/ХСС с АдГ в Бундестаге по миграционной политике, отметив, насколько должна быть сильна его партия..
"СДПГ должна стать настолько сильной, чтобы я мог не только возглавить правительство, но и предотвратить любое возможное сотрудничество между ХДС и АдГ в любой форме", - сказал он.
Однако Мерц указал на последние три года, в течение которых АдГ удвоила свое значение в опросах.
"Коалиционное правительство обеспечило этой партии такую сильную позицию благодаря нерешенной миграционной проблеме и жалкой экономической политике", - сказал он.
Также Мерц в очередной раз заявил, что с AдГ не будет никакого сотрудничества.
"Эта партия выступает против всего, что моя партия построила в истории Федеративной Республики", - сказал он.
Мерц считает, что Дания в значительной степени решила проблему миграции благодаря очень жесткой политике.
Что кандидаты в канцлеры хотят сделать, чтобы предотвратить нападения со стороны мигрантов
Шольц объясняет, что полиция должна распознавать таких преступников раньше. Канцлер также заявил, что виновные должны быть строго наказаны. Мерц в свою очередь сказал следующее: - "Мы частично ответственны за то, что пошло не так с 2015 года". Обращаясь к Шольцу, он спросил, куда делись депортации "в больших масштабах", которые канцлер обещал в интервью год назад.
Шольц тем временем призвал к большему количеству депортаций и похвалил усилия своего правительства. Он подчеркнул, что в прошлом году на 100 000 человек меньше подали заявления о предоставлении убежища.
"Мы должны достичь дальнейшего прогресса с возвращением и депортацией", - сказал он.
Мерц зявил, что "Миграция и экономический поворот" является условием для коалиции..
"Независимо от того, кто сформирует следующее федеральное правительство и каким будет его состав, мы должны решить две основные проблемы в этой стране в течение следующих четырех лет. Это миграция и это экономика", - сказал он.
Известно, что план Мерца из пяти пунктов предусматривает высылку мигрантов без действительных документов на въезд.
Что Мерц говорил по поводу Украины
Напомним, что Мерц не против поставки крылатых ракет Taurus Украине, но он хочет, чтобы это решение было согласовано с другими странами. По его словам, партнеры должны прийти к согласию для координации усилий. Также он высказался относительно членства Украины в НАТО.
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