Шольц и Мерц провели последние дебаты перед выборами: главные заявления

Накануне выборов в Бундестаг, канцлер Германии Олаф Шольц от СДПГ и его оппонент на должность от ХДС/ХСС Фридрих Мерц, провели последние теледебаты. В ходе мероприятия были затронуты вопросы по ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и проблемы иммиграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

О чем говорили кандидаты в канцлеры

Отметим, что банные дебаты были организованы телеканалом Welt и и газетой Bild. Известно, что в ходе дискуссии Шольц затронул тему голосования ХДС/ХСС с АдГ в Бундестаге по миграционной политике, отметив, насколько должна быть сильна его партия..

"СДПГ должна стать настолько сильной, чтобы я мог не только возглавить правительство, но и предотвратить любое возможное сотрудничество между ХДС и АдГ в любой форме", - сказал он.

Однако Мерц указал на последние три года, в течение которых АдГ удвоила свое значение в опросах.

"Коалиционное правительство обеспечило этой партии такую сильную позицию благодаря нерешенной миграционной проблеме и жалкой экономической политике", - сказал он.

Также Мерц в очередной раз заявил, что с AдГ не будет никакого сотрудничества.

"Эта партия выступает против всего, что моя партия построила в истории Федеративной Республики", - сказал он.

Мерц считает, что Дания в значительной степени решила проблему миграции благодаря очень жесткой политике.

Что кандидаты в канцлеры хотят сделать, чтобы предотвратить нападения со стороны мигрантов

Шольц объясняет, что полиция должна распознавать таких преступников раньше. Канцлер также заявил, что виновные должны быть строго наказаны. Мерц в свою очередь сказал следующее: - "Мы частично ответственны за то, что пошло не так с 2015 года". Обращаясь к Шольцу, он спросил, куда делись депортации "в больших масштабах", которые канцлер обещал в интервью год назад.

Шольц тем временем призвал к большему количеству депортаций и похвалил усилия своего правительства. Он подчеркнул, что в прошлом году на 100 000 человек меньше подали заявления о предоставлении убежища.

"Мы должны достичь дальнейшего прогресса с возвращением и депортацией", - сказал он.

Мерц зявил, что "Миграция и экономический поворот" является условием для коалиции..

"Независимо от того, кто сформирует следующее федеральное правительство и каким будет его состав, мы должны решить две основные проблемы в этой стране в течение следующих четырех лет. Это миграция и это экономика", - сказал он.

Известно, что план Мерца из пяти пунктов предусматривает высылку мигрантов без действительных документов на въезд.