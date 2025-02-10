Шольц і Мерц на перших дебатах обговорили економіку, переселенців і допомогу Україні

У Німеччині відбулися перші теледебати перед федеральними виборами між чинним канцлером Олафом Шольцем (партія СДПН) та кандидатом від альянсу ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцем. Ключові дискусії стосувалися надання притулку та економічної політики, також торкнулися питання допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Загалом дебати між Шольцем та Мерцем тривали півтори години, вони пройшла у спокійній атмосфері.

На думку німецьких оглядачів, під час "теледуелі" Шольц "мало атакував", а Мерц "мало помилявся".

Шольц і Мерц говорили про міграцію, надання притулку та економіку

Стосовно питання міграції чинний канцлер заявив, що уряд відхилив 40 тисяч заявок. Крім того, у 2024 році нелегальна міграція скоротилася на 34%. Головний кандидат від СДПН також розповів, що відколи став канцлером, німецький уряд збільшив кількість депортацій на 70%.

Як зауважив Марк Фойзер від ARD Capital Studio у коментарі Tagesschau, навіть на таку суперечливу тему, як міграція, нових відповідей не було як у Шольца, так і у Мерца.

Економічний розвиток країни став однією з головних тем на їхніх дебатах. Основний кандидат від союзу заявив, що в Німеччині була хвиля банкрутств, як ніколи раніше за останні 15 років. Зокрема, за словами Мерца, під час каденції Шольца збанкрутували 50 тисяч компаній, причому майже половина з них - минулого року.

Обговорення допомоги Україні від ФРН

Говорячи про допомогу Україні з боку Німеччини, канцлер зауважив, що ФРН "є найбільшим прихильником України в Європі, і залишиться таким". Так, німецький уряд надав допомогу українські стороні на загальну суму майже 44 мільярди євро після широкомасштабного вторгнення Росії, розповів Шольц.

Він додав, що допомога використовувалася, зокрема, для протиповітряної оборони, зимових програм підтримки, в гуманітарній та енергетичних сферах, для розмінування, розслідування воєнних злочинів, для підтримки українських переселенців.

"За даними Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel), заява Шольца правильна в багатьох аспектах, але не повна. В абсолютному вираженні Німеччина посідає перше місце в Європі за обсягом двосторонньої допомоги - Україні надано майже 16 мільярдів євро. США лідирують у світі за обсягом підтримки з 88 мільярдами євро", - пише Tagesschau.

Разом з тим, додають німецькі ЗМІ, за фінансовою допомогою ФРН посідає лише 5-те місце, й у перерахунку на валовий внутрішній продукт Німеччина посідає "лише 17 місце з приблизно 0,4 відсотка ВВП".

На дебатах Мерц знову повторив свій заклик про передачу Україні німецьких далекобійних ракет TAURUS, проти чого виступає чинний уряд ФРН.