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Провідні партії втрачають підтримку напередодні виборів в Німеччині, - опитування

Неділя 09 лютого 2025 00:38
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Провідні партії втрачають підтримку напередодні виборів в Німеччині, - опитування Ілюстративне фото: з'явилися дані про опитування перед виборами в Німеччині (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Німеччині три провідні партії втрачають позиції за результатом нового опитування напередодні позачергових парламентських виборів, які мають відбутися 23 лютого. Між тим ультраліва "Лінке" вже подолала 5% бар'єр, що потенційно дає їй можливість потрапити до Бундестагу.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Останні дані опитування Insa для газети Bild am Sonntag свідчать, що правоцентристський альянс ХДС/ХСС Фрідріха Мерца (коаліційне об'єднання політичних партій Німеччини - Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу) досі займає перше місце з підтримкою 29%.

Це на один відсотковий пункт менше, ніж альянс ХДС/ХСС мав минулого тижня.

Втратили по одному відсотковому пункту й ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та соціал-демократи канцлера Олафа Шольца. У них тепер 21% та 16% відповідно.

Ультраліва партія "Лінке" набрала 1 бал порівняно з минулим тижнем. Це підвищило її надію знову потрапити до парламенту Німеччини.

При цьому "зелені" під керівництвом міністра економіки Роберта Хабека залишаються на четвертому місці, маючі 12%.

Які прогнози для німецьких "консерваторів"

Очікується, що німецьким консерваторам знадобиться принаймні один партнер по коаліції, щоб забезпечити більшість у парламенті, пише Bloomberg. При цьому нещодавно Мерц зіткнувся з критикою в Німеччині через те, що його блок намагався проштовхнути закон, спираючись на підтримку з боку ультраправої партії AfD.

Як вважають оглядачі, у поточному стані соціал-демократи та "зелені" є його найвірогіднішими варіантами для такого партнерства, хоча альянсу ХДС/ХСС може знадобитися ще одна політсила, щоб компенсувати кількість у тристоронньому альянсі.

Також зазначається, що усі основні партії Німеччини вже заявили, що не будуть співпрацювати з партією AfD в майбутньому уряді.

Зокрема, нещодавно кандидат у канцлери Фрідріх Мерц виключив співпрацю з ультраправими в разі перемоги на виборах у Німеччині.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наприкінці грудня розпустив парламент у відповідь на запит чинного канцлера ФРН Олафа Шольца. У зв'язку з розпуском німецький президент призначив дату дострокових виборів до Бундестагу, які відбудуться 23 лютого.

Також повідомлялося, що у січні ультраправі та СДПН обрали своїх кандидатів в канцлери Німеччини. Це Аліса Вайдель та Олаф Шольц відповідно.

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