Шольц и Мерц на первых дебатах обсудили экономику, переселенцев и помощь Украине

В Германии состоялись первые теледебаты перед федеральными выборами между действующим канцлером Олафом Шольцем (партия СДПГ) и кандидатом от альянса ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем. Ключевые дискуссии касались предоставления убежища и экономической политики, также затронули вопрос помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

В целом дебаты между Шольцем и Мерцем продолжались полтора часа, они прошла в спокойной атмосфере.

По мнению немецких обозревателей, во время "теледуэли" Шольц "мало атаковал", а Мерц "мало ошибался".

Шольц и Мерц говорили о миграции, предоставлении убежища и экономике

По вопросу миграции действующий канцлер заявил, что правительство отклонило 40 тысяч заявок. Кроме того, в 2024 году нелегальная миграция сократилась на 34%. Главный кандидат от СДПГ также рассказал, что с тех пор как стал канцлером, немецкое правительство увеличило количество депортаций на 70%.

Как отметил Марк Фойзер от ARD Capital Studio в комментарии Tagesschau, даже на такую противоречивую тему, как миграция, новых ответов не было как у Шольца, так и у Мерца.

Экономическое развитие страны стало одной из главных тем на их дебатах. Основной кандидат от союза заявил, что в Германии была волна банкротств, как никогда ранее за последние 15 лет. В частности, по словам Мерца, во время каденции Шольца обанкротились 50 тысяч компаний, причем почти половина из них - в прошлом году.

Обсуждение помощи Украине от ФРГ

Говоря о помощи Украине со стороны Германии, канцлер отметил, что ФРГ "является самым большим сторонником Украины в Европе, и останется таковым". Так, немецкое правительство оказало помощь украинской стороне на общую сумму почти 44 миллиарда евро после широкомасштабного вторжения России, рассказал Шольц.

Он добавил, что помощь использовалась, в частности, для противовоздушной обороны, зимних программ поддержки, в гуманитарной и энергетических сферах, для разминирования, расследования военных преступлений, для поддержки украинских переселенцев.

"По данным Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (IfW Kiel), заявление Шольца правильное во многих аспектах, но не полное. В абсолютном выражении Германия занимает первое место в Европе по объему двусторонней помощи - Украине предоставлено почти 16 миллиардов евро. США лидируют в мире по объему поддержки с 88 миллиардами евро", - пишет Tagesschau.

Вместе с тем, добавляют немецкие СМИ, по финансовой помощи ФРГ занимает лишь 5-е место, и в пересчете на валовой внутренний продукт Германия занимает "лишь 17 место с примерно 0,4 процента ВВП".

На дебатах Мерц снова повторил свой призыв о передаче Украине немецких дальнобойных ракет TAURUS, против чего выступает действующее правительство ФРГ.