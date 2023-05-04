Шольц і Макрон хотіли умовити Україну погодитись на умови Москви

Відомо, що ця зустріч відбувалася в Берліні в рамках саміту "Веймарського трикутника". Дуда намагався переконати Шольца та Макрона, що Україна чинитиме опір Росії, що він якраз зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, і що він переконаний, що ця війна не буде такою, як думають росіяни.

"У мене таке враження, що тоді Макрон та Шольц на Дуду подивилися просто як на романтика, який не розуміє, про що говорить, не розуміє реальність, навіть нічого йому не відповіли. Вони справді вірили, що Росія непереможна", - розповідає РБК- Україна один із учасників тієї зустрічі.

Зокрема, тоді Німеччина та Франція намагалися ухвалити з Польщею спільну декларацію, щоб Україна повністю виконала "мінські угоди". Дуда сказав, що "мінські угоди" - це іграшка для російського диктатора Володимира Путіна, а сам він не має наміру їх виконувати (пізніше це відкрито визнав екс-куратор "українського напрямку" у Кремлі Владислав Сурков).

Поляки ж тоді вирішили, що нічого не підписуватимуть без згоди української сторони. Фотографію проекту відкоригованої, більш нейтральної декларації навіть переслали на Банкову та отримали від неї "добро" - поляки не хотіли, щоб у Києві склалося враження, що за його спиною Варшава грає в якісь ігри. "Коротше кажучи, ми своїх друзів не кидаємо", - каже співрозмовник РБК-Україна.

Нагадаємо, що з того часу позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца дещо змінилася. Тепер він запевняє, що Росія повинна вивести війська з України, щоб зробити можливими мирні переговори.

Своєю чергою президент Франції Емануель все ще шукає "мирні шляхи" для урегулювання конфлікту. Спочатку він наполягав на необхідності діалогу з РФ, а згодом запропонував "мирний план", де в Китай був би посередником.

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