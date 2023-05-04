Шольц и Макрон хотели уговорить Украину согласиться на условия Москвы

Известно, что эта встреча проходила в Берлине в рамках саммита "Веймарского треугольника". Дуда пытался убедить Шольца и Макрона, что Украина будет сопротивляться России, что он как раз встречался с президентом Владимиром Зеленским, и что он убежден, что эта война не будет такой, как думают россияне.

"У меня такое впечатление, что тогда Макрон и Шольц на Дуду посмотрели просто как на романтика, не понимающего, о чем говорит, не понимает реальность, даже ничего ему не ответили. Они действительно верили, что Россия непобедима", - рассказывает РБК- Украина один из участников той встречи.

В частности, тогда Германия и Франция пытались принять с Польшей совместную декларацию, чтобы Украина полностью выполнила "минские соглашения". Дуда сказал, что "минские соглашения" - это игрушка для российского диктатора Владимира Путина, а сам он не намерен их выполнять (позже это открыто признал экс-куратор "украинского направления" в Кремле Владислав Сурков).

Поляки тогда решили, что ничего не будут подписывать без согласия украинской стороны. Фотографию проекта откорректированной, более нейтральной декларации даже переслали на Банковую и получили от нее "добро" - поляки не хотели, чтобы в Киеве создалось впечатление, что за его спиной Варшава играет в какие-то игры. "Короче говоря, мы своих друзей не бросаем", - говорит собеседник РБК-Украина.

Напомним, что с того времени позиция канцлера Германии Олафа Шольца несколько изменилась. Теперь он уверяет, что Россия должна вывести войска из Украины, чтобы сделать возможными мирные переговоры.

В свою очередь президент Франции Эммануэль все еще ищет "мирные пути" для урегулирования конфликта. Сначала он настаивал на необходимости диалога с РФ, а затем предложил "мирный план", где в Китай был бы посредником.

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