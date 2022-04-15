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Шольц хочет выделить 2 млрд евро на военную технику для Украины, - Reuters

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Немецкий канцлер Олаф Шольц хочет потратить дополнительно 2 млрд евро на военную помощь Украине. В частности, на закупку военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источника в немецком правительстве, предполагается, что 400 млн евро пойдут в Европейский фонд мира, который закупает оружие для Украины. Остальные средства направят на двусторонние военные контракты с Киевом.

Отметим, до этого в Германии отмечали, что не готовы поставлять Украине все вооружения, которые есть в наличии у бундесвера.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз решил увеличить поставки оружия в Украину на фоне российской военной агрессии.

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ГерманияОлаф ШольцВойна России против Украины