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Шольц хоче виділити 2 млрд євро на військову техніку для України, - Reuters

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Німецький канцлер Олаф Шольц хоче витратити додатково 2 млрд євро на військову допомогу Україні. Зокрема, на закупівлю військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерела в німецькому уряді, передбачається, що 400 млн євро підуть до Європейського фонду миру, який закуповує зброю для України. Решту коштів спрямують на двосторонні військові контракти з Києвом.

Відзначимо, до цього в Німеччині відзначали, що не готові постачати Україні всі озброєння, які є в наявності у Бундесверу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз вирішив збільшити поставки зброї до України на тлі російської військової агресії.

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ГерманияОлаф ШольцВійна Росії проти України