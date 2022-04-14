В Германии не готовы предоставить Украине все виды оружия, которое имеет Бундесвер

В Германии не могут предоставить Украине все виды вооружений, которые имеет Бундесвер. Поскольку надо изучить, какое именно оружие украинская сторона может использовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

"Мы не можем просто поставлять все, что где-то есть у какой-то фирмы (оборонного концерна - ред.). Возможно мы можем больше делать в рамках кооперации с партнерами по НАТО. Надо изучить, что украинская сторона была бы способна использовать.",- заявила уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль.

Она подчеркнула, нужно сделать все, чтобы поддержать Украину, начиная с санкций, соглашений по импорту энергоносителей и заканчивая поставками вооружений и гуманитарной помощью.

"В вопросе поставок оружия мы делаем больше, чем обсуждается во время общественной дискуссии", - добавила Хегль.

Напомним, недавно правящая коалиция в Германии согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн готов поставить Украине до 50 танков и 60 БМП.

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