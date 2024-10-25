Шольц хоче посередництва Індії у політичному урегулюванні війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за політичне врегулювання війни Росії проти України. Шольц підтримав посередництво Індії у цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Агресивна війна росії проти України торкається Німеччини та Індії у багатьох відношеннях. Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тому я настійно висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир", - заявив Шольц.

За його словами, Німеччина вітає готовність Індії "використовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок у політичне вирішення конфлікту". А також Берлін виступає на підтримку територіальної недоторканності України.

"Ця війна, яка вирує вже так довго і забирає так багато жертв, має нарешті закінчитися. Цілісність та суверенітет України мають бути збережені. За це ми й виступаємо", - підкреслив Шольц.

Візит Моді в Україну та зустріч із Зеленським

Нагадаємо, 23 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Київ з офіційним візитом. Зеленський повідомив про підписання чотирьох документів про співпрацю між Україною та Індією.

Варто також зауважити, що за даними Bloomberg, Індія є другим найбільшим постачальником заборонених технологій для РФ після Китаю.