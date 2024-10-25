ua en ru
Пт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шольц хочет посредничества Индии в политическом урегулировании войны в Украине

Пятница 25 октября 2024 17:10
UA EN RU
Шольц хочет посредничества Индии в политическом урегулировании войны в Украине Фото: Шольц и Моди (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за политическое урегулирование войны России против Украины. Шольц поддержал посредничество Индии по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наDeutsche Welle.

"Агрессивная война россии против Украины затрагивает Германию и Индию во многих отношениях. Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настоятельно выражаюсь за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир", - заявил Шольц.

По его словам, Германия приветствует готовность Индии "использовать крепкие связи со всеми сторонами, чтобы внести вклад в политическое разрешение конфликта". А также Берлин выступает в поддержку территориальной неприкосновенности Украины.

"Эта война, которая бурлит уже так долго и забирает так много жертв, должна наконец закончиться. Цельность и суверенитет Украины должны быть сохранены. За это мы и выступаем", - подчеркнул Шольц.

Визит Моди в Украину и встреча с Зеленским

Напомним, 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Киев с официальным визитом. Зеленский сообщил о подписании четырех документов о сотрудничестве между Украиной и Индией.

Следует также заметить, что по данным Bloomberg,Индия является вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий для РФ после Китая .

В то же время уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что Украина смогла наладить с Индией лучший диалог, чем он был ранее в отношениях между государствами. Киев обсуждает с Нью-Дели, в частности возможность уменьшения закупки Индией российской нефти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия Олаф Шольц
NEWS
Как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР в Россию: Bloomberg узнало детали
Как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР в Россию: Bloomberg узнало детали
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция