Шольц хочет посредничества Индии в политическом урегулировании войны в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за политическое урегулирование войны России против Украины. Шольц поддержал посредничество Индии по этому вопросу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наDeutsche Welle.
"Агрессивная война россии против Украины затрагивает Германию и Индию во многих отношениях. Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настоятельно выражаюсь за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир", - заявил Шольц.
По его словам, Германия приветствует готовность Индии "использовать крепкие связи со всеми сторонами, чтобы внести вклад в политическое разрешение конфликта". А также Берлин выступает в поддержку территориальной неприкосновенности Украины.
"Эта война, которая бурлит уже так долго и забирает так много жертв, должна наконец закончиться. Цельность и суверенитет Украины должны быть сохранены. За это мы и выступаем", - подчеркнул Шольц.
Визит Моди в Украину и встреча с Зеленским
Напомним, 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Киев с официальным визитом. Зеленский сообщил о подписании четырех документов о сотрудничестве между Украиной и Индией.
Следует также заметить, что по данным Bloomberg,Индия является вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий для РФ после Китая .
В то же время уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что Украина смогла наладить с Индией лучший диалог, чем он был ранее в отношениях между государствами. Киев обсуждает с Нью-Дели, в частности возможность уменьшения закупки Индией российской нефти.
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