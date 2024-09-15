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Шольц хоче бачити в суді винних за підрив "Північних потоків"

Берлін, Неділя 15 вересня 2024 15:10
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Шольц хоче бачити в суді винних за підрив "Північних потоків" Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що хоче, аби відповідальних за підрив трубопроводів "Північний потік" притягнули до відповідальності. Він закликав провести розслідування, "не оглядаючись ні на кого".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера, якого цитує видання DW.

Шольц у суботу, 14 вересня, під час спілкування з громадянами в місті Пренцлау назвав підрив газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2" терористичним актом.

"Ми закликаємо всі органи безпеки і Федеральну прокуратуру провести розслідування, не оглядаючись ні на кого", - заявив канцлер Німеччини.

Він додав, що у справі про підрив "Північних потоків" не повинно нічого приховуватися.

"І ми хочемо притягнути тих, хто це зробив, до відповідальності в Німеччині, якщо ми зможемо до них дістатися. Можете на це розраховувати, і ми не дамо їм жодної поблажки", - сказав Шольц.

Підрив "Північних потоків"

Нагадаємо, у вересні 2022 року були пошкоджені газопроводи для перекачування російського газу в Європу "Північний потік" та "Північний потік-2".

У рамках розслідування встановили, що трубопроводи, які пролягають між Росією та Німеччиною у Балтійському морі, були підірвані вибуховими пристроями. Низка ЗМІ заявили про нібито український слід, не виключали і причетність Росії.

Також нещодавно повідомлялося, що Німеччина видала ордер на арешт дайвера-українця, якого підозрюють у підриві газопроводів.

Україна відкидає обвинувачення щодо причетності у підриві "Північних потоків".

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Північний потік Північний потік-2 Олаф Шольц
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