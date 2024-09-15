Шольц хочет видеть в суде виновных за подрыв "Северных потоков"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет, чтобы ответственные за подрыв трубопроводов "Северный поток" были привлечены к ответственности. Он призвал провести расследование, "не оглядываясь ни на кого".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера, которого цитирует издание DW.

Шольц в субботу, 14 сентября, в ходе общения с гражданами в городе Пренцлау назвал подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" террористическим актом.

"Мы призываем все органы безопасности и Федеральную прокуратуру провести расследование, не оглядываясь ни на кого", - заявил канцлер Германии.

Он добавил, что по делу о подрыве "Северных потоков" не должно ничего скрываться.

"И мы хотим привлечь тех, кто это сделал, к ответственности в Германии, если мы сможем до них добраться. Можете на это рассчитывать, и мы не дадим им никакой поблажки", - сказал Шольц.