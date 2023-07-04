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Шольц про хід війни в Україні: ЗСУ діють дуже чітко та організовано

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Вівторок 04 липня 2023 20:36
Шольц про хід війни в Україні: ЗСУ діють дуже чітко та організовано Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники демонструють дуже чіткі та організовані дії у війні з російськими окупантами.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з румунським колегою Марчелем Чолаку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Шольца, він ніколи не очікував, що у війні Росії проти України "все зміниться за один день", але зазначив, що українські військові планували операції "дуже цілеспрямовано".

При цьому Чолаку розповів, що його країна очікувала на завершення війни після контрнаступу ЗСУ, але їй довелося взяти до уваги більш тривалий конфлікт.

Німецький канцлер також додав, що важливим моментом є "велика практична підтримка НАТО для України", яка буде продовжуватися.

"Німеччина створила умови для підтримки України навіть упродовж тривалого часу, якщо війна триватиме довго. Багато країн зможуть надавати допомогу протягом одного, двох, трьох, а якщо знадобиться, то й більшої кількості років, бо ми не знаємо, як довго триватиме військовий конфлікт", - додав глава німецького уряду.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, з початку літа наші захисники продовжують активні дії на фронті. Вони наступають на кількох напрямках і досягають успіху. Зокрема, ЗСУ вже звільнили від росіян дев'ять населених пунктів на південному сході.

При цьому просування наших солдатів проходить і на Бахмутському напрямку, де вони намагаються оточити вороже угрупування в Бахмуті.

Як зазначав раніше президент Володимир Зеленський, Україна хоче показати результати на фронті до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

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