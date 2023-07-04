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Шольц о ходе войны в Украине: ВСУ действуют очень четко и организованно

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Вторник 04 июля 2023 20:36
Шольц о ходе войны в Украине: ВСУ действуют очень четко и организованно Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники демонстрируют очень четкие и организованные действия в войне с российскими оккупантами.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с румынским коллегой Марчелем Чолаку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Шольца, он никогда не ожидал, что в войне России против Украины "все изменится за один день", но отметил, что украинские военные планировали операции "очень целенаправленно".

При этом Чолаку рассказал, что его страна ожидала завершение войны после контрнаступления ВСУ, но ей пришлось принять во внимание более длительный конфликт.

Немецкий канцлер также добавил, что важным моментом является "большая практическая поддержка НАТО для Украины", которая будет продолжаться.

"Германия создала условия для поддержки Украины даже в течение длительного времени, если война продлится долго. Многие страны смогут оказывать помощь в течение одного, двух, трех, а если понадобится, то и более лет, потому что мы не знаем, как долго продлится военный конфликт", - добавил глава немецкого правительства.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, с начала лета наши защитники продолжают активные действия на фронте. Они наступают на нескольких направлениях и достигают успеха. В частности, ВСУ уже освободили от россиян девять населенных пунктов на юго-востоке.

При этом продвижение наших солдат проходит и на Бахмутском направлении, где они пытаются окружить вражескую группировку в Бахмуте.

Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Украина хочет показать результаты на фронте до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

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