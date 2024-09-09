UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц готовий поговорити з Путіним, якщо "вважатиме момент відповідним"

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц без вагань проведе телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо вважатиме момент відповідним.

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За його словами, Шольц висловився за прискорення мирних зусиль для завершення війни в Україні, але федеральний уряд наразі не бачить причин для оптимізму.

Гебештрайт зазначив, що останні заяви Кремля про війну в Україні "не створили враження, що вони дуже готові вступити в конструктивні мирні переговори". Однак Шольц "не побоявся б поговорили телефоном з російським президентом", якби вважав цей час "відповідним".

Також речник зазначив, що німецький уряд не може назвати дату "наступної мирної конференції", про яку говорив Шольц. 

"Але очевидно, що ми маємо таку ситуацію в усьому світі, що насправді скрізь є відчуття, що ця війна повинна закінчитися якомога швидше", - додав він.

Нагадаємо, днями німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина намагатиметься робити все для підтримки України. Вже настав момент для обговорення того, як можна швидше досягти миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінВійна в УкраїніОлаф Шольц