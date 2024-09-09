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Шольц готов поговорить с Путиным, если "сочтет момент подходящим"

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер Германии Шольц без колебаний проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, если сочтет момент подходящим.

Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По его словам, Шольц высказался за ускорение мирных усилий по завершению войны в Украине, но федеральное правительство пока не видит причин для оптимизма.

Хебештрайт отметил, что последние заявления Кремля о войне в Украине "не создали впечатления, что они готовы вступить в конструктивные мирные переговоры". Однако Шольц "не побоялся бы поговорить по телефону с российским президентом", если бы считал это время "подходящим".

Также спикер отметил, что немецкое правительство не может назвать дату "следующей мирной конференции", о которой говорил Шольц.

"Но очевидно, что у нас такая ситуация во всем мире, что на самом деле везде есть ощущение, что эта война должна закончиться как можно скорее", - добавил он.

Напомним, на днях немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия будет пытаться делать все для поддержки Украины. Уже настал момент для обсуждения того, как можно быстрее достичь мира.

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Владимир ПутинВойна в УкраинеОлаф Шольц