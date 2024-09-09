Шольц готов поговорить с Путиным, если "сочтет момент подходящим"

По его словам, Шольц высказался за ускорение мирных усилий по завершению войны в Украине, но федеральное правительство пока не видит причин для оптимизма.

Хебештрайт отметил, что последние заявления Кремля о войне в Украине "не создали впечатления, что они готовы вступить в конструктивные мирные переговоры". Однако Шольц "не побоялся бы поговорить по телефону с российским президентом", если бы считал это время "подходящим".

Также спикер отметил, что немецкое правительство не может назвать дату "следующей мирной конференции", о которой говорил Шольц.

"Но очевидно, что у нас такая ситуация во всем мире, что на самом деле везде есть ощущение, что эта война должна закончиться как можно скорее", - добавил он.