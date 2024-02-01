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Шольц дорікнув країнам ЄС: більшість робить недостатньо для допомоги Україні

Брюссель, Четвер 01 лютого 2024 17:51
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Шольц дорікнув країнам ЄС: більшість робить недостатньо для допомоги Україні Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Більшість країн Європейського союзу надають Україні, яка перебуває у стані війни з Росією, недостатню кількість допомоги.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"У багатьох столицях (країн Європи - ред.) мають поставити запитання: чи достатньо ми робимо (у питанні допомоги Україні - ред.)? Відповідь у більшості випадків може бути лише негативною", - заявив Шольц у ході виступу перед журналістами після сьогоднішнього саміту Європейської ради.

Він додав, що Німеччина, яка є головним європейським союзником України у питанні військової допомоги, не може надавати її сама.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, Німеччина - один із основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона вже передала нашим військовим зенітні ракетні комплекси Patriot та IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder та багато іншої техніки.

На 2024 рік Німеччина виділила 8 млрд євро на допомогу Україні у війні проти Росії.

Ще вчора, 31 січня, Шольц під час свого виступу у Бундестазі закликав країни Європи збільшити допомогу Україні.

Також учора Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

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