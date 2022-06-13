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Шольц должен быть более уверенным в поддержке Украины, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 июня 2022 23:31
Шольц должен быть более уверенным в поддержке Украины, - Зеленский Зеленский заявил, что Шольц должен поддержать Украину (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Германии Олаф Шольц и его правительство должны принять уверенное решение о поддержке Украины. Не следует пытаться балансировать между помощью украинскому народу и отношениях с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию ZDF.

"Нам нужно, чтобы канцлер Шольц заверил нас, что Германия поддержит Украину", - подчеркнул глава государства.

Он также поблагодарил немецкий народ за помощь Украине. По мнению Зеленского, поддержка простых немцев ощущается значительно больше, чем со стороны правительства страны.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают удерживать стратегическую инициативу в боях против российских солдат. По его словам, одними из главных целей Украины являются деоккупация всех захваченных населенных пунктов и восстановление разрушенных регионов.

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