Шольц должен быть более уверенным в поддержке Украины, - Зеленский

Канцлер Германии Олаф Шольц и его правительство должны принять уверенное решение о поддержке Украины. Не следует пытаться балансировать между помощью украинскому народу и отношениях с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию ZDF .

Он также поблагодарил немецкий народ за помощь Украине. По мнению Зеленского, поддержка простых немцев ощущается значительно больше, чем со стороны правительства страны.

"Нам нужно, чтобы канцлер Шольц заверил нас, что Германия поддержит Украину", - подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают удерживать стратегическую инициативу в боях против российских солдат. По его словам, одними из главных целей Украины являются деоккупация всех захваченных населенных пунктов и восстановление разрушенных регионов.

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