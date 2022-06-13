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Шольц має бути більш впевненим у підтримці України, - Зеленський

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Київ, Понеділок 13 червня 2022 23:31
Шольц має бути більш впевненим у підтримці України, - Зеленський Зеленський заявив, що Шольц повинен підтримати Україну (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і його уряд повинні прийняти впевнене рішення про підтримку України. Не слід намагатися балансувати між допомогою українському народу і відносинах з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського виданню ZDF.

"Нам потрібно, щоб канцлер Шольц запевнив нас, що Німеччина підтримає Україну", - підкреслив глава держави.

Він також подякував німецькому народу за допомогу Україні. На думку Зеленського, підтримка простих німців відчувається значно більше, ніж з боку уряду країни.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українські військові продовжують утримувати стратегічну ініціативу в боях проти російських солдатів. За його словами, одними з головних цілей України є деокупація всіх захоплених населених пунктів і відновлення зруйнованих регіонів.

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