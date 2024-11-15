Правила для біженців. Скільки платять українцям у Німеччині та чи надають житло

Німеччина продовжила термін перебування біженців з України до березня 2025 року. Проте правила вʼїзду в країну та розмір виплат дещо змінилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерального уряду Німеччини.

З 24 лютого 2022 року Німеччина прийняла вже понад 1,12 мільйон українських біженців. Зокрема тих, хто оформив тимчасовий захист.

Українці, що отримали захист мають право на матеріальну та медичну допомогу. Німеччина надає їм безкоштовне житло та частково оплачує комунальні послуги. До того ж, українські біженці можуть отримати освіту в Німеччині або пройти безплатні курси німецької мови і влаштуватися на роботу.

Виплати біженцям з України

З січня 2024 року сума виплат в Німеччині для біженців збільшилась на 12%. Цьогоріч самотній дорослий та батьки-одинаки отримують 563 євро на місяць. Сімейні пари одержують по 506 євро на людину. Діти до 5 років - 357 євро на місяць. А також, діти 14-17 років та діти 6-13 років на місяць отримують 471євро і 390 євро відповідно.

Окрім того, Німеччина виплачує допомогу для покупки навчального приладдя на кожного школяра. Зокрема, у першому півріччі навчального року виплачуватимуть 130 євро, а у другому півріччі - 65 євро.

Правила перебування українців в Німеччині

З жовтня 2024 року реєстрація авто для біженців - обов'язкова. Зокрема на машини, які мають українські номери й перебувають у Німеччині понад 12 місяців. На авто, які перебувають у країні менше року - це правило не діє.

Окрім того, українські біженці у Німеччині мають особливий правовий статус. Згідно з директивою Євросоюзу, тимчасовий захист українцям у Німеччині надається автоматично.