Шольц анонсував заяву G7 щодо гарантій безпеки для України

Країни G7 виступлять зі спільною заявою щодо гарантій безпеки для України у перший день саміту НАТО у Вільнюсі, 11 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував спільну заяву країн G7 (Франція, США, Британія, Німеччина, Японія, Італія, Канада) про зобов’язання щодо безпеки для України.
Окрім запрошення до членства в НАТО, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.
Вчора Politico повідомляло, що група західних союзників у НАТО проводить переговори в останню хвилину про завершення підготовки декларації щодо гарантій безпеки для України перед самітом.
Тим часом Financial Times зазначало, що на саміті, ймовірно, ухвалять своєрідну багатосторонню декларацію з окремими зобов'язаннями країн щодо України.
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