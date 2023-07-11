Шольц анонсував заяву G7 щодо гарантій безпеки для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував спільну заяву країн G7 (Франція, США, Британія, Німеччина, Японія, Італія, Канада) про зобов’язання щодо безпеки для України.

Гарантії безпеки для України

Окрім запрошення до членства в НАТО, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

Вчора Politico повідомляло, що група західних союзників у НАТО проводить переговори в останню хвилину про завершення підготовки декларації щодо гарантій безпеки для України перед самітом.

Тим часом Financial Times зазначало, що на саміті, ймовірно, ухвалять своєрідну багатосторонню декларацію з окремими зобов'язаннями країн щодо України.

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