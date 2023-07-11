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Шольц анонсував заяву G7 щодо гарантій безпеки для України

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни G7 виступлять зі спільною заявою щодо гарантій безпеки для України у перший день саміту НАТО у Вільнюсі, 11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував спільну заяву країн G7 (Франція, США, Британія, Німеччина, Японія, Італія, Канада) про зобов’язання щодо безпеки для України.

Гарантії безпеки для України

Окрім запрошення до членства в НАТО, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

Вчора Politico повідомляло, що група західних союзників у НАТО проводить переговори в останню хвилину про завершення підготовки декларації щодо гарантій безпеки для України перед самітом.

Тим часом Financial Times зазначало, що на саміті, ймовірно, ухвалять своєрідну багатосторонню декларацію з окремими зобов'язаннями країн щодо України.

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НАТОG7Олаф Шольц