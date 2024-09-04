UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем ППО IRIS-T

Ілюстративне фото: Україна отримає від Німеччини ще 17 систем ППО IRIS-T (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T. Вони доповнять сім вже переданих батарей.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи IRIS-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 - для України.

Канцлер зазначив, що сім уже переданих Україні батарей IRIS-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників. Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту - починаючи з наступного, пообіцяв голова німецького уряду.

"Це показує, що німецька підтримка України не слабшає. Ми заздалегідь спланували та своєчасно забезпечили контракти та фінансування, щоб Україна і в майбутньому могла повністю покластися на нас", - додав Шольц.

Як розповів Bloobmerg неназваний чиновник в уряді Німеччини, до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T - 12 систем середньої дальності та 12 систем малої дальності.

Що передувало

Нагадаємо, Німеччина надає Україні значну допомогу у питанні протиповітряної оборони.

Зокрема Берлін передав українським захисникам вже три системи ППО Patriot, які здатні знищувати балістичні ракети. Такі батареї неодноразово запитував Київ.

Також Німеччина передає Україні свої найсучасніші системи ППО IRIS-T. Вони мають систему наведення з інфрачервоними сенсорами, а також дальність ураження до 40 кілометрів.

Ще вчора, 3 вересня, видання Reuters із посиланням на джерела писало, що Німеччина надасть Україні шість додаткових систем IRIS-T.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОДопомога УкраїніВійськова допомогаОлаф Шольц