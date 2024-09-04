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Шольц анонсировал передачу Украине еще 17 систем ПВО IRIS-T

Иллюстративное фото: Украина получит от Германии еще 17 систем ПВО IRIS-T (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия заказала для Украины 17 систем противовоздушной обороны IRIS-T. Они дополнят семь уже переданных батарей.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам Шольца, Германия заказала у компании Diehl Defence GmbH & Co. KG еще 22 системы IRIS-T. Пять из них предназначены для Бундесвера, а 17 - для Украины. 

Канцлер отметил, что семь уже переданных Украине батарей IRIS-T помогли сбить более 250 российских ракет и беспилотников. Четыре системы  будут отправлены до конца этого года, а остальные - начиная со следующего, пообещал глава немецкого правительства.

"Это показывает, что немецкая поддержка Украины не ослабевает. Мы заранее спланировали и своевременно обеспечили контракты и финансирование, чтобы Украина и в будущем могла полностью положиться на нас", - добавил Шольц. 

Как рассказал Bloobmerg неназванный чиновник в правительстве Германии, к 2026 году Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T - 12 систем средней дальности и 12 систем малой дальности. 

Что предшествовало

Напомним, Германия оказывает Украине значительную помощь в вопросе противовоздушной обороны.

В частности, Берлин передал украинским защитникам уже три системы ПВО Patriot, которые способны уничтожать баллистические ракеты. Такие батареи неоднократно запрашивал Киев.

Также Германия передает Украине свои самые современные системы ПВО IRIS-T. Они обладают системой наведения с инфракрасными сенсорами, а также дальностью поражения до 40 километров.

Еще вчера, 3 сентября, издание Reuters со ссылкой на источники писало, что Германия предоставит Украине шесть дополнительных систем IRIS-T.

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