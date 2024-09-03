Німеччина передасть Україні 6 зенітно-ракетних комплексів IRIS-T, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявило джерело агентства, Німеччина дотримується свого плану постачання 12 зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM в Україну. Відомо, що чотири одиниці вже поставлені, ще дві очікуються до кінця року, а решта шість будуть поставлені пізніше.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) - це сучасна зенітно-ракетна система класу «земля-повітря», розроблена для захисту від повітряних загроз, таких як літаки, вертольоти, безпілотники та крилаті ракети. Система була розроблена німецькою компанією Diehl Defence і є однією з найсучасніших у світі.

Основні характеристики IRIS-T:

Модульність : IRIS-T може інтегруватися з різними радіолокаційними та командними системами, забезпечуючи гнучкість у розгортанні.

: IRIS-T може інтегруватися з різними радіолокаційними та командними системами, забезпечуючи гнучкість у розгортанні. Дальність ураження : До 40 км, залежно від типу загрози.

: До 40 км, залежно від типу загрози. Висока точність : Використання інфрачервоних сенсорів дозволяє точно наводити ракету на ціль навіть в умовах радіоелектронних перешкод.

: Використання інфрачервоних сенсорів дозволяє точно наводити ракету на ціль навіть в умовах радіоелектронних перешкод. Мобільність: Система встановлюється на мобільних платформах, що дає змогу швидко змінювати позиції для захисту різних об'єктів.

Значення для України

IRIS-T є критично важливою для захисту від повітряних атак Росії. Ця система допомагає збивати різноманітні загрози, включаючи крилаті ракети, зменшуючи шкоду для мирного населення та інфраструктури.

Допомога від Німеччини

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина займає провідні позиції в наданні військової допомоги Україні. Зокрема у постачанні систем ППО, танків та бронетехніки. Попередній пакет військової допомоги Німеччина передала 19 серпня.

До цього Німеччина заявила про передачу додаткової системи ППО Patriot Україні.

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