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Джулиани анонсировал публикацию отчета врача о "покушении на Шокина"

Новости » Политика     29.01.2020 - 20:01
Джулиани анонсировал публикацию отчета врача о "покушении на Шокина"
Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

Адвокат Трампа планирует опубликовать отчет врача о состоянии здоровья Шокина

Адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что опубликует информацию подтверждающую покушение на бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Джулиани в Twitter.

По его словам, у него есть документы австрийского врача относительно состояния здоровья Шокина, который подтверждает, что экс-главу ГПУ планировали убить.

"Сегодня будет опубликовано медицинское заключение, подтверждающее, что была предпринята попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена-Порошенко Виктора Шокина. Виктору был поставлен диагноз всемирно известным австрийским врачем, который подтверждает, что его чуть не убили", - написал Джулиани.

Напомним, Виктор Шокин занимал пост генерального прокурора Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. Порошенко принял решение об увольнении Шокина из-за якобы ультиматума тогдашнего вице-президента США Джо Байден.

В ноябре 2015 года рабочий кабинет генерального прокурора Шокина обстреляли. В этот момент в кабинете шло совещание руководителя ведомства с его подчиненными. В декабре 2016 года СБУ заявила, что по делу о покушении на Шокина пока некому предъявить подозрение.

На данный момент в США Сенат рассматривает дело об импичменте президента Дональда Трампа, который якобы оказал давление на украинское правительство с целью возобновления дела против своего конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена.

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