Шок для фанатів Nintendo: злив викрив розробку GTA 6 для Switch 2

Що саме виявили у витоку?

Першоджерелом інформації став документ Cdiscount із переліком ігор, на які не поширюються спеціальні знижки. Світлинами файлу в соцмережах поділилося видання SwitchActu.

Платформи: окрім звичних версій для консолей Sony та Microsoft, у документі прямо згадується порт для Nintendo Switch 2.

Різноманіття видань: у файлі вказані Deluxe, Premium, Collector’s та Ultimate Collector’s Editions для Switch 2, Xbox і PS5.

Контекст: у цьому ж списку виявили й інші гучні неанонсовані позиції, зокрема ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time та лімітовану консоль до 40-річчя франшизи Zelda.

Зараз великі магазини пропонують лише стандартні та Ultimate-видання для передзамовлення, тож розширені комплекти можуть з'явитися ближче до релізу або вже після нього.