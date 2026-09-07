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Шок для фанатів Nintendo: злив викрив розробку GTA 6 для Switch 2

15:18 07.09.2026 Пн
1 хв
Культова гра на портативці Nintendo?
aimg Ольга Завада
GTA 6 може вийти на Nintendo Switch 2 разом із колекційками (скриншот: Rockstar Games)

GTA 6 може вийти на Nintendo Switch 2, хоча Rockstar Games поки офіційно назвала лише PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Французький ритейлер Cdiscount випадково засвітив версію для нової консолі Nintendo, а разом із нею - спеціальні видання гри, про які Rockstar ще не оголошувала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документацію Cdiscount.

Що саме виявили у витоку?

Першоджерелом інформації став документ Cdiscount із переліком ігор, на які не поширюються спеціальні знижки. Світлинами файлу в соцмережах поділилося видання SwitchActu.

Платформи: окрім звичних версій для консолей Sony та Microsoft, у документі прямо згадується порт для Nintendo Switch 2.

Різноманіття видань: у файлі вказані Deluxe, Premium, Collector’s та Ultimate Collector’s Editions для Switch 2, Xbox і PS5.

Контекст: у цьому ж списку виявили й інші гучні неанонсовані позиції, зокрема ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time та лімітовану консоль до 40-річчя франшизи Zelda.

Зараз великі магазини пропонують лише стандартні та Ultimate-видання для передзамовлення, тож розширені комплекти можуть з'явитися ближче до релізу або вже після нього.

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