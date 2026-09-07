Шок для фанатов Nintendo: утечка раскрыла информацию о разработке GTA 6 для Switch 2

Что именно обнаружили в сливе?

Первоисточником информации стал документ Cdiscount с перечнем игр, на которые не распространяются специальные скидки. Фотографиями файла в соцсетях поделилось издание SwitchActu.

Платформы: кроме привычных версий для консолей Sony и Microsoft, в документе прямо упоминается порт для Nintendo Switch 2.

Разнообразие изданий: в файле указаны Deluxe, Premium, Collector's и Ultimate Collector's Editions для Switch 2, Xbox и PS5.

Контекст: в этом же списке обнаружили и другие громкие неанонсированные позиции, в частности, ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time и лимитированную консоль к 40-летию франшизы Zelda.