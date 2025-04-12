Шок у Держдепі. Рубіо вимагає писати доноси через "антихристиянські погляди", - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

В указі, виданому американським президентом Дональдом Трампом, йдеться про те, що робоча група зустрінеться приблизно 22 квітня, щоб обговорити свої початкові висновки. У документі міститься заклик до співробітників Держдепартаменту повідомляти один про одного за допомогою анонімної форми.

"Повідомлення повинні бути максимально детальними, включаючи імена, дати, місця (наприклад, поштове або внутрішнє відділення, де стався інцидент)", - йдеться в телеграмі.

Документ був розісланий до посольств по всьому світу від імені держсекретаря Марко Рубіо. Інструкції також були оприлюднені в повідомленні для всього департаменту.

Чиновники Держдепартаменту відреагували на цю ініціативу з шоком і тривогою, заявивши, що навіть якщо вона була написана з добрими намірами, вона ґрунтується на хибному припущенні, що департамент має антихристиянські упередження. Вони попередили, що це може створити культуру страху.

Указ, виданий Трампом у лютому, зобов'язує всі федеральні відомства викорінити "антихристиянські упередження" в уряді.

