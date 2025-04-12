Шок в Госдепе. Рубио требует писать доносы из-за "антихристианских взглядов", - Politico

Госсекретарь США Марко Рубио приказал сотрудникам сообщать о любых случаях проявления "антихристианских предубеждений" со стороны коллег, с указанием имени и детальных данных. Чиновники шокированы и озадачены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

В указе, изданном американским президентом Дональдом Трампом, говорится о том, что рабочая группа встретится примерно 22 апреля, чтобы обсудить свои первоначальные выводы. В документе содержится призыв к сотрудникам Госдепартамента сообщать друг о друге с помощью анонимной формы.

"Сообщения должны быть максимально подробными, включая имена, даты, места (например, почтовое или внутреннее отделение, где произошел инцидент)", - говорится в телеграмме.

Документ был разослан в посольства по всему миру от имени госсекретаря Марко Рубио. Инструкции также были обнародованы в сообщении для всего департамента.

Чиновники Госдепартамента отреагировали на эту инициативу с шоком и тревогой, заявив, что даже если она была написана с добрыми намерениями, она основывается на ложном предположении, что департамент имеет антихристианские предубеждения. Они предупредили, что это может создать культуру страха.

Указ, изданный Трампом в феврале, обязывает все федеральные ведомства искоренить "антихристианские предубеждения" в правительстве.