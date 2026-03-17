Шок у Білому домі: найближча соратниця Трампа оголосила про боротьбу зі смертельною хворобою

Як виявилось, у керівниці апарату Білого дому виявили рак молочної залози на ранній стадії. Однак замість тривалої відпустки чи відставки, Сьюзі Вайлз обрала шлях боротьби без відриву від державних справ, а тому і далі продовжить керувати адміністрацією президента США у звичному режимі.

Вона зазначила, що її хворобу лікарі виявили на ранній стадії, а тому прогнози "дуже хороші". Крім того, Сьюзі Вайлз закликала всіх жінок бути уважними до власного здоров’я.

"Майже кожна восьма жінка у США стикається з цим діагнозом. Щодня ці жінки продовжують працювати та підтримувати свої сім’ї, виявляючи силу й рішучість. Тепер я приєдналася до їхніх лав", - написала вона.

Реакція Дональда Трампа та Білого дому

Адміністрація президента миттєво відреагувала на новину, висловивши повну підтримку своїй очільниці: Дональд Трамп назвав Вайлз "однією з найсильніших особистостей", яких він знає, підкресливши її неймовірну працездатність навіть під час медичних процедур.

"Сьюзі, як одна з моїх найближчих і найважливіших радниць, наполеглива та глибоко віддана служінню американському народу", – написав Трамп на Truth Social. "Вона скоро стане кращою, ніж будь-коли!"

В свою чергу Керолайн Левітт, прессекретарка Білого дому, зазначила, що Сьюзі є прикладом справжнього лідерства для всієї команди.

Наразі Вайлз планує поєднувати курс лікування з напруженим графіком у Білому домі. Колеги зазначають, що її присутність на робочому місці є потужним сигналом мужності не лише для політикуму, а й для тисяч американок, які проходять через подібні випробування.

Тривожна статистика: рак у цифрах

Випадок Сьюзі Вайлз знову підняв тему онкозахворювань в США на національний рівень.

Так, за даними Національного інституту раку США, ситуація залишається напруженою: у 2025 році в США зафіксували понад 316 950 нових випадків раку молочної залози. Це становить 15,5% від усіх нових випадків раку в країні.

Хвороба забрала життя понад 42 000 людей минулого року.