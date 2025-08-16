ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сходження потяга на Закарпатті: стало відомо, коли відновлять рух

Україна, Субота 16 серпня 2025 05:58
UA EN RU
Сходження потяга на Закарпатті: стало відомо, коли відновлять рух Ілюстративне фото: рух поїздів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Рух на дільниці Солотвино після сходження трьох вагонів пасажирського поїзда відновлять у неділю, 17 серпня. Наразі усі вагони повернено на рейки і перед повторним відправленням вони мають пройти перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

В Укрзалізниці заявили, що всі вагони, які зійшли з рейок через спеку, мають, згідно процедури, пройти перевірку в депо, перш ніж знову повезуть пасажирів.

Таким чином, рух на дільниці Солотвино буде відновлено в неділю, 17 серпня.

Наразі всі 262 пасажири пасажирського поїзда №84/83 Солотвино-Київ після інциденту були оперативно перевезені резервними вагонами до Києва, а також частково дев’ятьма автобусами в об’їзд ділянки, де проводилися ремонтні роботи.

Очікується, що поїзд прибуде до Києва із затримкою до двох годин.

"Ще раз приносимо вибачення та дякуємо всім пасажирам за розуміння", - зазначили в компанії.

Укрзалізниця наголошує, що всі заходи безпеки та перевірки технічного стану вагонів будуть проведені перед повторним запуском руху, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

Нагадаємо, що 15 серпня на Закарпатті відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя – Солотвино. На щастя, серед пасажирів та поїзної бригади не було постраждалих.

До слова, у п’ятницю, 15 серпня 2025 року, у південній Данії сталася залізнична аварія, внаслідок якої загинула одна особа, а кілька інших отримали поранення.

При цьому 27 липня близько 400 пасажирів швидкісного німецького поїзда ICE опинилися в пастці в тунелі поблизу Відня через аварійну зупинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
Новини
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія