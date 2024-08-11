На сході України авто енергетиків натрапило на вибухівку: є поранений

На сході України автомобіль енергетиків натрапив на вибухівку. Один із співробітників був поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

Через НП 31-річний майстер з експлуатації електричних мереж отримав важкі поранення та був доставлений у лікарню.

"Під час огляду повітряної лінії службовий автомобіль підірвався на вибуховому пристрої", - йдеться у повідомленні.

НП з бригадами енергетиків в Україні

Підриви бригад енергетиків на вибухових пристроях в Україні відбуваються не рідко. Вони почастішали після масштабного вторгнення РФ.

Крім того, бригади енергетиків часто потрапляють під обстріл РФ в різних областях. Наприклад, в червні під час виконання робіт, в Донецькій області під обстріл РФ потрапила бригада енергетиків. Один із них отримав поранення.

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