На востоке Украины авто энергетиков наткнулось на взрывчатку: есть раненый

На востоке Украины автомобиль энергетиков наткнулся на взрывчатку. Один из сотрудников был ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго .

Из-за ЧП 31-летний мастер по эксплуатации электрических сетей получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.

"При осмотре воздушной линии служебный автомобиль взорвался на взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

ЧП с бригадами энергетиков в Украине

Подрывы бригад энергетиков на взрывных устройствах в Украине происходят не редко. Они участились после масштабного вторжения РФ.

Кроме того, бригады энергетиков часто попадают под обстрелы РФ в разных областях. Например, в июне во время выполнения работ, в Донецкой области под обстрел РФ попала бригада энергетиков. Один из них получил ранения.

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