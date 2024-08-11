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На востоке Украины авто энергетиков наткнулось на взрывчатку: есть раненый

Воскресенье 11 августа 2024 10:47
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На востоке Украины авто энергетиков наткнулось на взрывчатку: есть раненый Фото: автомобиль энергетиков наткнулся на взрывчатку, есть раненый (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На востоке Украины автомобиль энергетиков наткнулся на взрывчатку. Один из сотрудников был ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"При осмотре воздушной линии служебный автомобиль взорвался на взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

Из-за ЧП 31-летний мастер по эксплуатации электрических сетей получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.

ЧП с бригадами энергетиков в Украине

Подрывы бригад энергетиков на взрывных устройствах в Украине происходят не редко. Они участились после масштабного вторжения РФ.

Кроме того, бригады энергетиков часто попадают под обстрелы РФ в разных областях. Например, в июне во время выполнения работ, в Донецкой области под обстрел РФ попала бригада энергетиков. Один из них получил ранения.

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