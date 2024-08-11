На востоке Украины авто энергетиков наткнулось на взрывчатку: есть раненый
На востоке Украины автомобиль энергетиков наткнулся на взрывчатку. Один из сотрудников был ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
"При осмотре воздушной линии служебный автомобиль взорвался на взрывном устройстве", - говорится в сообщении.
Из-за ЧП 31-летний мастер по эксплуатации электрических сетей получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.
ЧП с бригадами энергетиков в Украине
Подрывы бригад энергетиков на взрывных устройствах в Украине происходят не редко. Они участились после масштабного вторжения РФ.
Кроме того, бригады энергетиков часто попадают под обстрелы РФ в разных областях. Например, в июне во время выполнения работ, в Донецкой области под обстрел РФ попала бригада энергетиков. Один из них получил ранения.
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