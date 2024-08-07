На сході та заході дощі, а на півдні - до +32 градусів: прогноз погоди на завтра
У четвер, 7 липня, на сході і заході Україні прогнозуються дощі. При цьому найспекотніше буде на півдні країни.
Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.
Протягом завтрашнього дня очікується температура від +25 до +29 градусів, у південній частині - від +28 до +32 градусів.
Дощів не буде, лише у Сумській та Харківській областях можливі окремі локальні дощики. Завтра ввечері опади з'являться у західних областях.
Погода у Києві
У Києві 8 серпня прогнозується суха та сонячна погода з температурою від +25 до +27 градусів.
Спека в Україні
Щодо можливої сильної спеки, наразі ситуація виглядає так: на 14 серпня основний пік спеки очікується в Польщі, а в Україні температура буде більш помірною.
Однак 18 серпня спека в Україні знову посилиться, з температурою до +38 чи +40 градусів.
Нагадаємо, 22 липня синоптики зафіксували рекордні показники середньодобової температури повітря в історії. В цей день глобальна температура на поверхні Землі досягла 17,15 градуса.
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