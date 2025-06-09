На сході спека, а захід "замерзне": прогноз погоди в Україні на сьогодні

Вдень у Сумській, Одеській, Миколаївській областях та більшості центральних регіонів місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході пориви до 15-20 м/с.

У більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях температура повітря буде у межах від +23 +28 градусів. На решті території утримається жарка погода - вдень до +29 +34 градусів.

На південному сході країни буде найспекотніше, місцями до +35 +37 градусів.





Погода у Києві

У Києві мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, вдень опадів не очікується.

Стовпчики термометрів у столиці покажуть +24 +26 градусів.



