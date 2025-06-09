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На востоке жара, а запад "замерзнет": прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото: в Украине 9 июня ожидаются перепады температуры (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в понедельник, 10 июня, будет контрастной. В части регионов - кратковременные дожди и грозы, в других - жара до +37 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Днем в Сумской, Одесской, Николаевской областях и большинстве центральных регионов местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. На западе порывы до 15-20 м/с.

В большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях температура воздуха будет в пределах от +23 +28 градусов. На остальной территории сохранится жаркая погода - днем до +29 +34 градусов.

На юго-востоке страны будет жарче всего, местами до +35 +37 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве переменная облачность. По прогнозам синоптиков, днем осадков не ожидается.

Столбики термометров в столице покажут +24 +26 градусов.

 

 

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на эту неделю. Погода будет контрастной - от жары до похолодания. С середины недели ожидают дожди с грозами.

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